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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:44 BJT

韩国股市：早盘小升，油价反弹带动能源股

路透首尔12月22日 - 韩国股市周一早盘小升，油价大幅反弹带来支
撑，此外全球股市人气亦改善。
    
    美股录得2011年以来最佳的三日表现，美国联邦储备理事会(美联储/
FED)就美股经济给出的乐观评论持续发酵，美联储称，将“耐心地”决定
何时升息。
    
    0200GMT，韩国综合股价指数 涨0.28%至1,935.35点。
    
    能源股领涨，韩国最大炼厂SK Innovation 大涨3.1%，S
-Oil 攀升1.8%。(完)
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