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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:45 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比走坚，受助于企业与本地市场买盘

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    * 美元/印尼卢比在本地买盘的支撑下走强
    * 自然资源企业的美元需求，和美联储强硬基调，均带来支撑
    * 不过市场对无本金交割远期外汇(NDF)卖压仍提高警惕
    * 一个月NDF最新报12490-12520，较纽约收盘水准12520-550下跌
    * 美元/印尼卢比最新报12440-12450，迄今交投区间为12430-450；
印尼股市上涨0.3%。(完)
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