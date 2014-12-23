《香港重要政经日程》--12月23日-12月31日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
================== 今日重要政经消息=================
12月23日（周二）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
-- 万达商业 首日挂牌。
*--09:00 中国石化 在中国举行股东特别大会。
--09:30 伯明翰环球 周年股东大会。
--10:00 桑德国际 股东特别大会。
*--10:30 香港高等法院就许仕仁、郭炳江案判刑开庭。
--11:00 意科控股 股东特别大会。
*--11:30 德勤2014年IPO市场回顾及2015年展望记者会。
--14:00 统一企业中国 股东特别大会。
*--14:00 民生银行 在中国举行股东特别大会。
--15:30 冠君产业信托 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月24日（周三）
-- 圣诞节前夕港股半日市，下午休市。
--10:00 和记港陆 股东特别大会。
--11:00 银建国际 股东特别大会。
12月25日（周四）
-- 圣诞节公众假期。
12月26日（周五）
-- 圣诞节翌日公众假期。
12月29日（周一）
-- 公布11月份出口及进口数字。
-- 中国粗粮王饮品 公布中期业绩。
12月30日（周二）
-- 公布11月份零售销售数字。
-- 大众金融控股 公布中期业绩。
12月31日（周三）
-- 新年前夕港股半日市，下午休市。
-- 公布11月份货币供应M-3。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。