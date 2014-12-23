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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--12月23日-12月31日

================== 今日重要政经消息=================

12月23日（周二）

-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。

-- 万达商业 首日挂牌。

*--09:00 中国石化 在中国举行股东特别大会。

--09:30 伯明翰环球 周年股东大会。

--10:00 桑德国际 股东特别大会。

*--10:30 香港高等法院就许仕仁、郭炳江案判刑开庭。

--11:00 意科控股 股东特别大会。

*--11:30 德勤2014年IPO市场回顾及2015年展望记者会。

--14:00 统一企业中国 股东特别大会。

*--14:00 民生银行 在中国举行股东特别大会。

--15:30 冠君产业信托 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月24日（周三）

-- 圣诞节前夕港股半日市，下午休市。

--10:00 和记港陆 股东特别大会。

--11:00 银建国际 股东特别大会。

12月25日（周四）

-- 圣诞节公众假期。

12月26日（周五）

-- 圣诞节翌日公众假期。

12月29日（周一）

-- 公布11月份出口及进口数字。

-- 中国粗粮王饮品 公布中期业绩。

12月30日（周二）

-- 公布11月份零售销售数字。

-- 大众金融控股 公布中期业绩。

12月31日（周三）

-- 新年前夕港股半日市，下午休市。

-- 公布11月份货币供应M-3。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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