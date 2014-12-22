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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:44 BJT

企业并购：西班牙建筑商法罗里奥报价遭拒后弃购澳洲承包商Transfield

路透悉尼12月22日 - 西班牙基础设施建设企业--法罗里奥集团(Ferrovial) 已退出收购澳洲承包商Transfield Services 的交易；之前法罗里奥提高至10.2亿澳元(8.3亿美元)的报价遭到拒绝。Transfield股价因而跌至两个月新低。

总部设在马德里的法罗里奥周日晚间结束了相关谈判，之前Transfield拒绝了提高后的收购报价。Transfield经营澳洲海外难民看守中心。

0336GMT，Transfield股价最新报1.680澳元，下跌6.15%。

法罗里奥表示，公司基于非常长远的角度考虑，才将报价从每股1.95澳元提高至2澳元，以期获得董事会批准。否则该公司不愿推进此事。

“公司进行了可行的有限尽职调查，认为有几个问题影响了价值，”法罗里奥在声明中称。

法罗里奥最初于10月20日向Transfield正式提出收购报价。法罗里奥寻求在全球范围拓展业务，撤离深受危机打击的西班牙建筑业。

Transfield表示，提高后每股2澳元的报价较Transfield上周五收盘价高出11.7%，但仍不能反映其股票基本价值。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军)
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