台湾货币市场：跨年短票利率走高，市场资金供应保守带有续升压力

* 短率带有扬升压力

* 跨年资金供应情势仍不稳定

* 跨年短票利率走高明显

记者 林妙容

路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周一在拆款市场尚属平稳，但跨年短票利率明显走高。市场人士称，市场上对跨年资金的供应仍属保守，部分银行仅供应少量跨年资金，因而拉高跨年短票利率；而拆款市场的跨年资金仍只见龙头银行释出，观望心态仍浓，本周预料短率尚有扬升空间。

交易人士指出，今日起两周期拆款已跨过年底，龙头银行供应的跨年拆款资金利率虽持在0.60-0.615%，尚未调高，但均属到期续作价格，未有新钱供应，有资金缺口的票券商只能到期续作，以减少缺口压力。其余银行尚不愿以偏高利率拆入，仍在月内以稳定的偏低利率续作。

〞现在跨月的拆款利率好高，但资金还在可控制的范围，我们就先拿月内的钱。〞一家站在拆入方的民营银行交易员说。

交易员指出，银行的资金缺口不如票券商急迫，虽然预期年底前跨年拆款利率仍有机会走高，但多数倾向坚持到月底再行拆入，不愿在当前就向高利率投降。

部分市场交易主管预估，以往年龙头银行供应年底资金的情况看来，本周跨年拆款利率有机会上看0.65%，但如果资金情势尚属平稳，下周年底前最后三个交易日就会有其他银行加入拆出行列，届时利率就有机会稳定下来，不至于进一步扬升。

本地时间11:54时：

--台币兑美元 早盘贬7.3分，报31.545。

--台湾加权股价指数 升0.81%，报9,072.12点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.389%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.395%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.430%，上日在0.380-0.460%；两周拆款市场暂成交在0.605-0.615%，上日在0.388-0.45%。

**跨年短票利率明显扬升**

短票市场方面，市场人士表示，在银行多数态度仍保守观望的情况下，跨年短票的利率今日已有较为明显的走高，跨年的自保短票高位已来到0.75%，大型银行及民营银行的高位成交比重均走高。0.70%以下的利率虽仍有零星成交，但已非市场主要利率。

一名票券商交易主管指出，本周时序进入12月最后的完整交易周，预估周六补行上班日交投将十分清淡，多数金融机构仍将把握周一至周五将年底的最后数字调整完毕。票券商虽不乐见短票利率扬升，但多数也只能无奈被动接受。

〞资金情势从上周五起就有微妙的变化，大型银行的利率往上推，...这周会比较紧绷一点。〞一票券商交易员说。

票券商认为，目前的资金情势要一天一天观察，最好的情况是本周下半周起就有更多银行加入跨年资金的释出行列，否则只能待下周的最后三个交易日再行因应。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率主要区间在0.70-0.75%，大区间在0.66-0.75%，上日在0.64-0.73%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.667%，前日亦在0.667%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.672%，前日在0.680%。

台湾央行周一存单到期金额2,128.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额共1兆718.5亿台币，其他交易日分别是周二955亿，周三859.5亿，周四3,168.5亿及周五3,607亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为250亿台币，至周日累积超额准备为3,277亿台币、加计前期1%的超额准备为5,035亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率相对平稳，交易商指出，今日资金情势稍偏充裕，投信被赎回的不多，反过来还多出短钱；但在跨年的资金方面，市场的供给还是不多，交易商心态保守谨慎。

交易员指出，目前市场提供跨月资金的仍不多，券商为能分散资金缺口，大多把今年最后三天的交易落点的利率压得稍低。而少数提供跨月公司债附买回资金的利率，已上行至0.68%。

〞现在我们都还没有做跨年的钱，再看看，明后天可能就会开始做了，〞一位大型证券商交易员说。

今日市场利率大致不变；证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有82亿台币中油公司债交割。