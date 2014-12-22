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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:02 BJT

中国政策：不动产登记暂行条例发布，自明年3月1日起施行--国务院

路透北京12月22日 - 在中国酝酿已久，且被学界视为反腐利器和为房产税铺路的不动产登记暂行条例终于出炉。中国国务院周一发布不动产登记暂行条例，明确不动产登记机构应当按照国务院国土资源主管部门的规定设立统一的不动产登记簿，并自2015年3月1日起施行。

中国政府网发布暂行条例全文，明确提到条例所称不动产，是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。国家实行不动产统一登记制度。国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台。

各级不动产登记机构登记的信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。不动产登记有关信息与住房城乡建设、农业、林业、海洋等部门审批信息、交易信息等应当实时互通共享。

条例明确指出，国务院国土资源主管部门负责指导、监督全国不动产登记工作。县级以上地方人民政府应当确定一个部门为本行政区域的不动产登记机构，负责不动产登记工作，并接受上级人民政府不动产登记主管部门的指导、监督。

条例指出，不动产登记机构、不动产登记信息共享单位及其工作人员应当对不动产登记信息保密；涉及国家秘密的不动产登记信息，应当依法采取必要的安全保密措施。

《条例》共六章三十五条，对不动产登记机构、登记簿、登记程序、登记信息共享与保护等作出规定。（完）

欲浏览条例全文请点选中国政府网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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