主要国家经济指标预测--12月23日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(二) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.5% -0.9% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 +0.3% +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- -0.7% (较上年同期) -- +6.3% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字215 赤字231 -- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8% -- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 103.5 1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2% 1330 美国耐久财订单 11月 +2.9% +0.3% 扣除运输的耐久财订单 +1.0% -1.1% 扣除国防的耐久财订单 +1.0% -0.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.5% -1.6% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.3% +3.9% GDP最终销售 +4.2% +4.1% GDP消费支出 -- +2.2% GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3% 核心PCE物价指数 +1.4% +1.4% 1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.3% 房价指数 -- 214.0 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 93.5 93.8 现况指数 105.1 105.7 预期指数 85.0 86.1 1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.5% +0.2% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 46.0 45.8 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 103 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月22日(一) 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -0.8% -0.5% (较上年同期) -2.1% -1.8% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 顺差27.15 -- 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负10.9 负11.0 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 493 520 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 42.4 45.3 出口(亿新西兰元) 40.2 39.5 贸易收支(亿新西兰元) 逆差2.13 逆差5 截止11月的一年 逆差4.5 逆差7.5 (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申