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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--12月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段       预估值     　  前值
    
    12月23日(二)
    0745  法国消费者支出(较前月)            　        　    11月        +0.5%        -0.9%
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)        　   第三季修正值     　 +0.3%        +0.3%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)          　   　  11月          --         -0.2%  
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)          　  　  10月          --         -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)     　           　      --         -0.5%   
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季终值        +0.7%        +0.7%
                               (较上年同期)        　             　    +3.0%        +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                        第三季终值          --       　-0.7%
                      (较上年同期)                 　                     --      　 +6.3%
    0930  英国经常帐收支(亿英镑)                    　　　第三季      赤字215      赤字231     
     --   美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数   11月          --         +1.8%
     --   美国建筑许可(万户)               　         11月修正值          --         103.5
    1330  美国企业获利                              第三季修正值          --         +3.2%
    1330  美国耐久财订单                                    11月        +2.9%        +0.3%
             扣除运输的耐久财订单                                       +1.0%        -1.1%
             扣除国防的耐久财订单                                       +1.0%        -0.7%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                 +1.5%        -1.6%
    1330  美国国内生产总值(GDP)环比年率               第三季终值        +4.3%        +3.9%
              GDP最终销售                                               +4.2%        +4.1%
              GDP消费支出                                                 --         +2.2%
              GDP隐性平减指数                                           +1.4%        +1.4%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.3%        +1.3%
              核心PCE物价指数                                           +1.4%        +1.4%
    1330  加拿大GDP(较前月)                                 10月        +0.1%        +0.4%
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)          10月          --          持平
                                      (较上年同期)                        --         +4.3%
                                  房价指数                                --         214.0
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数             12月终值         93.5         93.8
                                   现况指数                             105.1        105.7
                                   预期指数                              85.0         86.1
    1500  美国实质个人支出(较前月)                          11月          --         +0.2%
              个人所得(较前月)                                          +0.5%        +0.2%
              PCE物价指数(较前月)                                         --         +0.1%
                         (较上年同期)                                     --         +1.4%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%        +0.2%
                             (较上年同期)                                 --         +1.6%
    1500  美国新屋销售年率(万户)                            11月         46.0         45.8
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数              12月          --           正4     
    2100  韩国消费者信心指数                      　　  　  12月          --    　     103
       
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值      预估值    

    12月22日(一)
    0700 德国进口物价(较前月)                             11月         -0.8%      -0.5%      
                     (较上年同期)                                      -2.1%      -1.8%      
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               11月初值     顺差27.15        --    
    1500 欧元区消费者信心指数                         12月初值        负10.9     负11.0    
    1500 美国成屋销售年率(万户)                           11月           493        520        
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                           11月          42.4       45.3       
               出口(亿新西兰元)                                         40.2       39.5       
               贸易收支(亿新西兰元)                                 逆差2.13      逆差5   
                                                截止11月的一年       逆差4.5    逆差7.5 (完)
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