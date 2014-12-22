中国股市：沪综指早盘小幅收升脱离近五年新高，板块分化较严重

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 中国股市沪综指周一早盘一度大涨2.6%至近五年新高，之后涨幅缩减至收盘仅小升，成交则明显放量。分析师指出，今日板块分化较严重，多数中小市值股和部分业绩较差股票出现下跌，但银行、电力、铁路等权重股及周期类股涨幅居前。料后市大盘将继续保持上行趋势。
沪综指 早盘收报3,120.85点，涨12.26点或0.39%，盘中最高至3,189.87点；此前盘中高点为2010年1月20日的3,255.12点。上证A股早盘成交4,105亿元人民币，上交易日全天则为5,150亿。
“造成今天市场风格剧烈切换的原因一方面与市场整个大环境有关，这轮行情由增量资金驱动，而增量资金首选大票（大市值股票）；第二个可能与周末证监会的消息有关。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他认为，证监会的专项行动或致场内存量资金更多选择观望，但未对增量资金入场造成影响，增量资金踊跃入市继续推动指数上行，存量与增量资金的行为差异造成板块间分化较为严重。
中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，近期证监会已开展打击市场操纵的专项执法活动，已对涉嫌操纵中科云网 等18只股票的涉案机构和个人进行立案调查。
上证银行股指数 早盘收升4.7%，深圳创业板指数P 则收跌4.05%。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申