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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 14:16 BJT

《HOME专栏》2014年，基本金属跌宕起伏意外纷出

**难解之谜**

要说分歧和难题，铝市场一如以往的难以理解。

LME铝价今年迄今上涨近7%，因拜炼厂减产所赐，市场从多年来的供应过剩转为短缺。

至少在中国以外的市场是短缺情况。这个全球最大的生产国仍在扩大产量，并以半制成品的形式将国内不断增长的过剩供应出口至国际市场。

这使得全球供应情况难辨，造成分析师之间对于铝市场存在根本的不同。

当然，LME铝价只是整个供应面貌的一部分，而且在逐渐缩小。

该“综合”价格与LME基础价格和现货升水之间仍有裂口。的确，这个裂口能否再次完全癒合益发令人怀疑。

如果你在工业金属领域寻找最看涨的市场，那么就别考虑镍和锌了。铝升水今年初以新秀之姿崛起，且自此之后就没有下滑过。

对大多数投资者和基金经理人来说，唯一的问题是实货升水交易已经出界了，对少数曾经尝试过此交易的人来说则是个冒险的经验。(完) (编译/审校 田建华/孙茉莉/艾茂林/朱晓军/戴素萍/杜明霞/王丽鑫)
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