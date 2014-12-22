台湾债市：RP利率持稳，资金平稳但市场心态仍谨慎

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一相对平稳，交易商指出，今日资金情势稍偏充裕，投信被赎回的不多，反过来还多出短钱；但在跨年的资金方面，市场的供给还是不多，交易商心态保守谨慎。
交易员指出，目前市场提供跨月资金的仍不多，券商为能分散资金缺口，大多把今年最后三天的交易落点的利率压得稍低。而少数提供跨月公司债附买回资金的利率，已上行至0.68%。
〞现在我们都还没有做跨年的钱，再看看，明后天可能就会开始做了，〞一位大型证券商交易员说。
今日市场利率大致不变；证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。
今日有82亿台币中油公司债交割。
本周余日公司债/金融债交割因素有：周二38亿台币中油公司债、远东银行11亿金融债；周三26亿台币中油公司债；周四国产实业20亿公司债、土银115亿金融债。还本则有：周一兆丰银22亿金融债、华南银25亿金融债，统一企业7.5亿公司债；周三第一银行20亿金融债；周四板信银2.8亿金融债、周五裕融10亿公司债。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申