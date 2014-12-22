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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:29 BJT

台湾债市：RP利率持稳，资金平稳但市场心态仍谨慎

路透台北12月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一相对平稳，交易商指出，今日资金情势稍偏充裕，投信被赎回的不多，反过来还多出短钱；但在跨年的资金方面，市场的供给还是不多，交易商心态保守谨慎。

交易员指出，目前市场提供跨月资金的仍不多，券商为能分散资金缺口，大多把今年最后三天的交易落点的利率压得稍低。而少数提供跨月公司债附买回资金的利率，已上行至0.68%。

〞现在我们都还没有做跨年的钱，再看看，明后天可能就会开始做了，〞一位大型证券商交易员说。

今日市场利率大致不变；证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有82亿台币中油公司债交割。

本周余日公司债/金融债交割因素有：周二38亿台币中油公司债、远东银行11亿金融债；周三26亿台币中油公司债；周四国产实业20亿公司债、土银115亿金融债。还本则有：周一兆丰银22亿金融债、华南银25亿金融债，统一企业7.5亿公司债；周三第一银行20亿金融债；周四板信银2.8亿金融债、周五裕融10亿公司债。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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