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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:37 BJT

日本股市：短暂触及两周高位，石油相关股领涨

路透东京12月22日 - 日股周一早盘盘中短暂触及两周高位，石油相
关类股领涨，因原油价格反弹；昭和壳牌石油 大涨逾25%，因一
媒体报导正洽商一笔并购交易。
    
    日经指数 高见17,692.58点，为12月9日以来最高，之后涨幅
回落，中午时报17,621.66点，较周五收盘几乎持平。
    
    石油相关类股领涨，石油煤炭股分类指数 跳涨7.7%，为大
盘表现最好的板块。
    
    美国原油期货 周一亚洲盘初升至近每桶57.50美元，延续空头
获利了结带动下的涨势。
    
    昭和壳牌石油是一大亮点，暴涨25.6%，之前媒体报导称，同业出光
兴产 正在洽谈收购该公司，交易价值高达5,000亿日圆，可能打
造日本国内第二大汽油市场业者。
    
    “行业重组的希望很高，这给相关个股提供广泛支撑，”Bayview As
set Management投资组合经理Yasuo Sakuma表示。
    
    行业领军者JX Holdings 跳涨6.2%，Cosmo Oil 大涨
16.6%。日本国际石油开发帝石 上扬3.5%。
    
    东证股价指数 升0.1%，JPX-日经400指数 亦升0.1
%。(完)
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