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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:55 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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 进出口行         50           3        *4.1102%       固息增发债  12/17-12/25
                                      (第78期增发债)
                  50           5        *4.1708%       固息增发债  12/17-12/25 
                                      (第69期增发债)    
*恒丰银行         80          10        *5.99%         二级资本债  12/19-12/22
                        (第五年末附有条件发行人赎回权)
*富滇银行         20           3        *周二招标      固息金融债  12/23-12/24
*成都农村     至多60          10        *周四招标      二级资本债  12/25-12/29
 商业银行               (第五年末附有条件发行人赎回权)
*营口银行      至多6          10        *周四招标      二级资本债  12/25-12/26
                        (第五年末附有条件发行人赎回权)
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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