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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:48 BJT

《全球市场》亚股跟随美股上扬，欧元兑美元一度跌至两年低位

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观。首相安倍晋三表示,相信央行会实现远大的物价目标，尽管油价最近大跌。

美元指数 略微下跌至89.502，但是仍距上周五所创的近九年高位89.645不远。

现货金 小涨约0.2%至每盎司1,198.16美元。上周因担忧美国明年加息，金价下跌2%左右。(完)
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