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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:38 BJT

标题新闻：马来西亚12月1-20日棕榈油出口较上月同期增8.8%至911,595吨；11月同期为837,659吨--ITS

注：ITS为船运调查机构Intertek Testing Services的简称
    
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