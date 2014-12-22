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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:46 BJT

中国债市动态：现券收益率略上但成交较淡，关注点仍在年底资金面

路透上海12月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略上，成交淡静；早间资金未见明显缓和，但因预期财政存款将逐步投放，多数机构心态尚可，唯年底前参与意愿不高，现券买卖双方要达成交投不易。

“短国开(债收益率)上了2-3个bp，资金还是蛮紧的，但(现券投资者)心态还行，”上海一商业银行交易员称。

他并指出，年底前机构交易情绪不浓，主要关注点仍在跨年资金面的波动，虽然有财政存款将投放的预期，回购利率应会慢慢下行，但到底会到什么位置，仍难确定。

资金面方面，周一早盘七天质押式回购加权利率 报5.9499%，与上交易日加权价相近。

剩余期限约2.07年的国开债140201最新报价 在4.12%/4.1025%，上日尾盘为4.10%/4.08%。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.188元人民币，较上日结算价跌0.272元，或0.28%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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