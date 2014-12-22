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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:53 BJT

路透基点：台湾振锋企业循环贷款案完成，规模增至11.5亿台币--TRLPC

路透香港12月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，振锋企
业股份有限公司三年期循环信贷案已告完成，额度最终上调至11.5亿台币
(3,650万美元)。
    
    该贷款案于11月启动，牵头行兼簿记行台湾银行最终承贷2.50亿台币
，彰化银行担任牵头行，承贷2亿台币。
    
    参贷行有七家：台湾农业金库和元大商业银行分别承贷1.2亿台币，
台湾工业银行、台北富邦银行与台湾合作金库各承贷1亿台币，新光银行
和台新银行分别承贷8,000万台币。
    
    该笔贷款中前端费最高为36个基点，贷款利率为台北金融业拆款定盘
利率(TAIBOR)加码105个基点，可选择延长两年，延长费用10个基点。若
动用金额不到30%，将有一笔10个基点的承诺费。
    
    振锋企业董事长为担保人。
    
    该项交易将于12月23日签署，所筹资金将用于2012年4月签署6.8亿台
币三年期贷款的再融资，以及营运资本。
    
    2012年的贷款由台湾银行主办，利率为次级市场商票利率加码115个
基点。(完)
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