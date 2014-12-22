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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 16:14 BJT

台湾数据：11月外销订单年增6.0%，低于预期

路透台北12月22日 - 台湾经济部周一公布，11月外销订单较上年同期增6.0%，低于市场预估的成长8.80%。

经济部表示，11月外销订单的金额为435.1亿美元，较上月减少14.0亿美元或减3.1%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年11月 2014年10月

外销订单 +6.0 +13.4

路透调查 +8.80

订单区域

中国大陆(含港) -3.4 +3.0

美国 +14.2 +17.4

欧洲 +19.3 +29.9

日本 -15.2 -4.9(完)

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 吴贞瑢；; 撰写 高洁如；; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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