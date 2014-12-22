英国经济：央行委员迈尔斯称，通胀率下滑并未带来通缩风险--报导

路透伦敦12月21日 - 据英国星期日电讯报周日发表的一篇专栏文章，英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在文中表示，英国通胀率下滑并未带来通缩风险，目前没有必要采取更多刺激经济的举措。

迈尔斯指出，一些人认为通胀率下滑就意味着央行需要进一步放宽货币政策。“这种看法放在六个月以前简直是不可理喻的，即便是现在，我也依旧对此持怀疑意见。”他解释称，食品和燃料价格变低可以让英国家庭更好的处理债务，并且他们目前不太可能推迟消费。

“不过，通胀率下滑的确意味着我们无需急迫的推动货币政策转向更加正常化的进程，没有开启收紧政策程序的急迫需要。”

英国11月通胀率降至1%的12年低位，并且预计在未来数月还将继续下滑，这强化了有关英国央行将维持利率在0.5%纪录低位直至2015年更晚时候的预期。

迈尔斯称，在明年8月他的央行任期结束前，他有可能一直不赞同升息。他并指出金融市场对于英国首次升息时间的预期可能仅落在明年较晚时候。

对于近期油价暴挫，迈尔斯认为部分原因在于新兴经济体的需求放缓，特别是中国需求下滑。

“在这个问题上与英国有关、并且实际上也对英国有利的是，英国对中国的出口相对较少--因此通过中国增长放缓带来的商品价格走低，我们可以获得实质收入升高的益处，但与此同时我们却不用承担太多出口下降的损失。”迈尔斯写道。