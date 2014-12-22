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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 11:58 BJT

香港热股：佳兆业挫跌至近一年半低位，旗下多个深圳物业项目遭当局限制

路透香港12月22日 - 中国房地产商--佳兆业集团 公布旗下深圳多个物业项目及遭当局锁定买卖、限制转让、不接纳发出必要的执照、许可或批文协议，周一复牌早盘股价最多急挫逾两成，跌至2013年7月以来低位。

佳兆业上周二暂停买卖，今天复牌后股价最多挫跌逾两成至1.68港元的低点。香港时间11:51跌16.51%，大盘恒生指数 则升1.2%。

公司的声明称，受影响的项目包括四项处于预售阶段的物业项目若干未售单位之买卖协议的处理及备案被锁定；三项已落成物业项目未售单位的业权遭限制任何转让或抵押登记或备案；三项持作出租及自用物业的业权被限制、八项处于发展阶段及持作未来发展的物业项目，所必要的执照、许可证、批文、登记及备档的常规申请不获相关中国当局接纳；两个项目--深圳盐田项目及深圳金沙湾酒店的土地使用权被限制转让或抵押。

同时，佳兆业位于龙岗区的城市再发展项目计划遭暂停，并有两家中国附属公司佳兆业深圳及今盛工程管理谘询（深圳）有限公司被限制转让股本权益。

此外，佳兆业表示，于12月8日佳兆业深圳申请重续国家一级资质证书，但被相关中国当局暂停处理。倘未能重续有关证书，公司将无法收购需要国家一级资质证书资格的土地或项目。

佳兆业本月初曾表示，其在深圳处于预售阶段的部分物业项目（包括深圳佳兆业大鹏假日广场、深圳佳兆业悦峰花园及深圳佳兆业中央广场）的未售单位，被中国深圳市规划和国土资源委员会的相应地方分支机关锁定买卖协议备案。公司并同时宣布大股东兼公司主席郭英成家族出售11.21%旧股予中国生命人寿，涉总代价16.68亿港元。完成后，生命人寿的持股量将增至约29.96%。

而在一星期后即12月10日，佳兆业宣布郭英成将辞任董事会主席兼执行董事，由12月31日起生效，并将由生命人寿副总裁叶列理接任主席一职。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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