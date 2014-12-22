香港热股：佳兆业挫跌至近一年半低位，旗下多个深圳物业项目遭当局限制

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 中国房地产商--佳兆业集团 公布旗下深圳多个物业项目及遭当局锁定买卖、限制转让、不接纳发出必要的执照、许可或批文协议，周一复牌早盘股价最多急挫逾两成，跌至2013年7月以来低位。
佳兆业上周二暂停买卖，今天复牌后股价最多挫跌逾两成至1.68港元的低点。香港时间11:51跌16.51%，大盘恒生指数 则升1.2%。
公司的声明称，受影响的项目包括四项处于预售阶段的物业项目若干未售单位之买卖协议的处理及备案被锁定；三项已落成物业项目未售单位的业权遭限制任何转让或抵押登记或备案；三项持作出租及自用物业的业权被限制、八项处于发展阶段及持作未来发展的物业项目，所必要的执照、许可证、批文、登记及备档的常规申请不获相关中国当局接纳；两个项目--深圳盐田项目及深圳金沙湾酒店的土地使用权被限制转让或抵押。
同时，佳兆业位于龙岗区的城市再发展项目计划遭暂停，并有两家中国附属公司佳兆业深圳及今盛工程管理谘询（深圳）有限公司被限制转让股本权益。
此外，佳兆业表示，于12月8日佳兆业深圳申请重续国家一级资质证书，但被相关中国当局暂停处理。倘未能重续有关证书，公司将无法收购需要国家一级资质证书资格的土地或项目。
佳兆业本月初曾表示，其在深圳处于预售阶段的部分物业项目（包括深圳佳兆业大鹏假日广场、深圳佳兆业悦峰花园及深圳佳兆业中央广场）的未售单位，被中国深圳市规划和国土资源委员会的相应地方分支机关锁定买卖协议备案。公司并同时宣布大股东兼公司主席郭英成家族出售11.21%旧股予中国生命人寿，涉总代价16.68亿港元。完成后，生命人寿的持股量将增至约29.96%。
而在一星期后即12月10日，佳兆业宣布郭英成将辞任董事会主席兼执行董事，由12月31日起生效，并将由生命人寿副总裁叶列理接任主席一职。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申