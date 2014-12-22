《分析师观点》台湾11月外销订单低于预期，但明年表现估不弱

路透台北12月22日 - 台湾经济部周一公布，11月外销订单较上年同期增6.0%，低于市场预估的成长8.80%。

经济部表示，11月外销订单的金额为435.1亿美元，较上月减少14.0亿美元或减3.1%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年11月 2014年10月

外销订单 +6.0 +13.4

路透调查 +8.80

订单区域

中国大陆(含港) -3.4 +3.0

美国 +14.2 +17.4

欧洲 +19.3 +29.9

日本 -15.2 -4.9

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**市场评论**

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

其实这个月的成长力道并不会和我们预估的差很多，主要是以半导体为核心的电子业维持它的成长动能，但中国下修它的经济成长后，传产部分往下走，受到油价影响的化学品和塑橡胶也持续不好。现在的关键就是看电子业能旺到什么时候。

我们的预估是明年第一季的电子业会淡季不淡，去库存的状况看起来还好，明年第一季外销订单大概可以因此维持在中高位的单位数的年成长率，加上今年较为疲弱的其他电子产业，例如DRAM、太阳能及面板也都有反弹的迹象，2015年相较2014年电子业会是较为健康的成长状况。我们目前概估明年全年的外销订单将较今年有约5-6%的年成长率，且可能受惠台币贬值效应。预估明年台币有机会贬至32.4元。

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

根据近年来第四季外销订单表现，欧洲地区连续几年表现都特别好，这是非常奇特的现象，且欧美终端消费向来高于亚洲，亦符合季节性现象，预估今年官方GDP应该达阵了，主要受惠于苹果新品热销的拉抬及机电、基本金属也表现不错。

目前台湾景气灯号为绿灯，明年可望升为象征景气活络的黄红灯，预期明年外销订单表现会更好，随着台湾经济持续复苏，明年GDP年增率暂估为3.8%。

--日盛投顾总体经济分析师 古竣文：

11月外销订单稍不如预期，主要还是因为国际油价大跌，使得化学品及塑椽胶金额年衰退约10%，表现不佳。此外在电子产品方面，过去电子产品年增率有二位数成长，但本月降至单位数成长，这主要是因为去年基期偏高的关系。资通讯产品年增率还有16.6%，表现还不错。

11月订单金额是历史次高，不过12月的情况要注意一下了。因为苹果暂停日本及俄罗斯的出货，主要还是两国货币大贬的因素，笔记型电大厂也纷纷在俄罗斯暂停出货，后续影响性值得留意。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收低1.14角，报31.586。

--台股加权股价指数 收升1.06%至9,095点。

--指标10年期公债103/13期 公债殖利率收低1.3基点至1.5920%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--主计总处11月将2014年经济成长率的预估上修至3.43%，2015年经济成长成长率则下修至3.50%，进/出口亦同步下修至3.43%及3.56%。