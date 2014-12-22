《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铁路 80 20 9 12/23簿记建档 农业银行 AA+ 12/25 12/26 物资股份 ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --
民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *建投能源 10 10 12 12/25簿记建档 浦发银行 AA+ 12/26 12/29
农业银行 ======================================================================================= *恒泰证券 21 7 3 12/25招标 招商银行 AA 12/26 12/29
(最高发行余额) ======================================================================================= *亚邦投资 5.6 2.6 6 12/29簿记建档 民生银行 AA- 12/30 12/31 控股集团 ======================================================================================= 福建六建集团 5 5 12 12/23簿记建档 中国银行 AA- 12/25 12/26 ======================================================================================= 陕西煤业化工 30 30 12 12/23簿记建档 兴业银行 AAA 12/24 12/25 集团 中国银行 ======================================================================================= 金元证券 16 5 3 12/23招标 浦发银行 AA 12/24 12/25
(最高发行余额) ======================================================================================= 大连海洋渔业 9 4 12 12/24簿记建档 光大银行 AA 12/25 12/26 集团 ======================================================================================= 上海均瑶集团 18 12 12 12/24簿记建档 招商银行 AA 12/25 12/26
农业银行 ======================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 12/24簿记建档 兴业银行 AA+ 12/25 12/26 ======================================================================================= 广东电力发展 12 1 3 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/26 ======================================================================================= 上海复星 40 20 12 12/25簿记建档 交通银行 AA+ 12/26 12/29 高科技集团 农业银行 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *吉林高速 50 20 7 12/25簿记建档 国开行 AA+ 12/26 12/29 公路集团 兴业银行
(附第五年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= *淮南矿业集团 20 20 永续中票 12/29簿记建档 兴业银行 AAA 12/30 12/31
(每三年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 江西铁路投资 7 7 3 12/23簿记建档 兴业银行 AA+ 12/24 12/25 集团 ======================================================================================= 江西铁路投资 11 11 3 12/23簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25 集团 建设银行 ======================================================================================= 山东省商业 17 7 永续中票 12/23-24簿记 兴业银行 AA+ 12/25 12/26 集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点)中信银行 ======================================================================================= 中冶科工集团 30 30 永续中票 12/24簿记建档 中金公司 AAA 12/26 12/29
(每五年重置一次利率，若不赎回再加500基点) 农业银行 ======================================================================================= 万科 18 18 3 12/24簿记建档 工商银行 AAA 12/26 12/29
招商银行 ======================================================================================= 山西潞安矿业 20 20 永续中票 12/24簿记建档 北京银行 AAA 12/25 12/26 集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 山西潞安矿业 20 10 永续中票 12/24簿记建档 中信银行 AAA 12/26 12/29 集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 葛洲坝集团 10 5 5 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/26
进出口行 ======================================================================================= 东方航空集团 50 30 永续中票 12/25簿记建档 民生银行 AAA 12/26 12/29
(每三年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 凯乐科技 7 2 5 12/25簿记建档 招商证券 AA- 12/26 12/29
(附第三年末投资人选择权) 浦发银行 ======================================================================================= 云南煤化工 14 12 5 12/25簿记建档 建设银行 AA 12/29 12/30 集团 ======================================================================================= 北京汽车股份 5 5 5 12/25簿记建档 工商银行 AAA 12/26 12/29
中信银行 ======================================================================================= 浙江物产集团 40 40 永续中票 12/25簿记建档 招商银行 AAA 12/26 12/29
(每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 工商银行 ======================================================================================= 保利房地产 150 10 5 12/25簿记建档 建设银行 AAA 12/26 12/29 集团 中信证券 ======================================================================================= 淮南矿业集团 3 3 5 12/26簿记建档 平安银行 AAA 12/29 12/30 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京农业中小 2.4 2.4 3 推迟发行 北京银行 AA+ -- -- 企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申