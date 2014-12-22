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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 12:33 BJT

香港股市：截至12月中ETF成交金额逾1万亿港元，比去年多18%并创新高

路透香港12月22日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，截至12月中为止今年的交易所买卖基金（ETF）成交金额超过1万亿港元，比去年多出18%，并刷新纪录。

据港交所的统计，截至12月15日为止，今年的ETF成交金额10,627亿港元，去年全年则为9,031亿港元。

若以1-11月的成交金额计，香港ETF市场在全球排名第七，远远落后于排首两位的美国纳斯达克及纽约。

ETF是被动管理型开放式基金、单位信托基金或类似的投资安排，主要目标是追踪或复制相关指数的表现，主要卖点为低成本和具广泛性。香港最受欢迎的ETF包括复制中国A股表现的X安硕A50 。

港交所并称，今年旗下证券及衍生产品市场还创下多项新纪录，包括于9月4日创出26.5万亿港元的市值新高、衍生权证及牛熊证的成交金额亦连续第八年高踞全球首位、衍生产品如H股指数期权及美元兑人民币（香港）期货等的成交量亦创新高。

于12月15日，香港共有1,742家上市公司，主板及创业板的总市值为24.6万亿港元；今年以来港股平均每日成交金额为690亿港元，比去年底630亿港元高出10%。

今年以来的股份集资总额为8,529亿港元，其中透过首次公开招股（IPO）集资1,684亿港元，上市后集资额为6,845亿港元。

商品方面，截至12月15日为止，今年LME（伦敦金属交易所）产品的平均每日成交量为705,930手，较2013年全年的676,283手增加4.4%。主要合约方面，镍及铝的增幅最大，截至12月15日分别增加39.6%及4.3%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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