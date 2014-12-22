香港股市：截至12月中ETF成交金额逾1万亿港元，比去年多18%并创新高

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，截至12月中为止今年的交易所买卖基金（ETF）成交金额超过1万亿港元，比去年多出18%，并刷新纪录。
据港交所的统计，截至12月15日为止，今年的ETF成交金额10,627亿港元，去年全年则为9,031亿港元。
若以1-11月的成交金额计，香港ETF市场在全球排名第七，远远落后于排首两位的美国纳斯达克及纽约。
ETF是被动管理型开放式基金、单位信托基金或类似的投资安排，主要目标是追踪或复制相关指数的表现，主要卖点为低成本和具广泛性。香港最受欢迎的ETF包括复制中国A股表现的X安硕A50 。
港交所并称，今年旗下证券及衍生产品市场还创下多项新纪录，包括于9月4日创出26.5万亿港元的市值新高、衍生权证及牛熊证的成交金额亦连续第八年高踞全球首位、衍生产品如H股指数期权及美元兑人民币（香港）期货等的成交量亦创新高。
于12月15日，香港共有1,742家上市公司，主板及创业板的总市值为24.6万亿港元；今年以来港股平均每日成交金额为690亿港元，比去年底630亿港元高出10%。
今年以来的股份集资总额为8,529亿港元，其中透过首次公开招股（IPO）集资1,684亿港元，上市后集资额为6,845亿港元。
商品方面，截至12月15日为止，今年LME（伦敦金属交易所）产品的平均每日成交量为705,930手，较2013年全年的676,283手增加4.4%。主要合约方面，镍及铝的增幅最大，截至12月15日分别增加39.6%及4.3%。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申