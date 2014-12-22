《中国企业债发行日程表》--12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *高安市城市 8 7 -- 上限8.98% AA- 12/30-1/6 兴业证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 山东博兴县 10 7 12/19簿记建档 *8.00% AA- -- 齐鲁证券 鑫达建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 中科招商 2.9 6 12/22簿记建档 上限7.94% AA- 12/23-12/25 海通证券 投资管理集团 2.9 7 上限8.34%
(分别在第三/四年末附投资者选择权；河北融投担保集团提供担保) ========================================================================================= 阜新城市基础 16 7 12/23簿记建档 *上限7.65% AA 12/24-12/25 国开证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 吉首华泰国有 8 7 推迟发行 -- AA- -- 财富证券 资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) ========================================================================================= 国家电网 70 7 推迟发行 -- AAA -- 中信证券
30 15 英大证券等 ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 推迟发行 -- AA -- 银河证券
(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 上海淀山 13 6 推迟发行 -- AA -- 国金证券 湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 中止发行 -- AA -- 信达证券 国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小企业 3.22 6 推迟发行 -- AA -- 大通证券 集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 淮安清河新区 5 4 12/26簿记建档 -- AA 12/29-12/31 交通银行 投资发展 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申