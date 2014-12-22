《交易视点》建议中配或超配可转债，把握政策宽松驱动的反弹--中信证券

路透上海12月22日 - 中国中信证券2015年可转债投资策略报告称，中国经济运行依旧弱势，A股牛市仍将持续，偏股型转债有望继续反弹，偏债型转债安全边际明显减小，但在正股的带动下估值有望持续修复，建议中配或超配可转债，把握政策宽松驱动的反弹。

中国经济企稳之前，微刺激政策不会轻易停止，放松地产调控、基建发力和货币放松等政策托底保证了三季度股市下行风险有限，蓝筹股有望估值抬升；利率债和高等级信用债的牛市接近尾声，高收益债有望上涨。

转债估值位于低位，需求有所回暖，转债估值将继续提升。

**经济弱势、资金趋松，股牛持续**

PMI虽维持在枯荣线以上，但下降趋势明显，工业增加值继6.9%反弹后持续回落，经济运行弱势。经济仍未见底，全年GDP增长7.5%目标难以实现。而同时通胀仍在低位。CPI与PPI同比下滑浮动明显增加，2015年上半年关注出口回升和库存摆动对工业品价格的影响。

2014年，猪肉价格的同比下滑是拉低CPI的重要力量。预计2015年上半年CPI同比增速仍小于2%，考虑到能繁母猪和生猪存量数在底部区域，需警惕小概率情况下猪价上涨的情况出现。

房地产方面，作为变量之一，地产销售通常领先投资约6个月，商品房销售面积同比下降约5%-10%，预示着房地产开发投资增速将在今年10%-15%的基础进一步下滑。

各地陆续放松限购政策，金融层面对房贷支持增强，但微刺激政策能否对冲房地产投资的下滑还有待观察。

2014下半年，在经济下滑的压力下，央行通过公开市场操作净投放明显增多，同时通过定向降准、SLF、SLO、MLF等多种工具维持资金面的相对宽松。

不过IPO重启对交易所资金面形成短暂冲击，GC001加权利率一度上升至25%，12月20日左右冻结资金达到25,000亿峰值，对交易所及银行间资金面冲击巨大。

未来新股申购频率保持不变甚至略有增加，对资金面仍会有扰动，但12月16-18日银行间资金极为紧张的情况预计不会出现，仍然建议在打新前用14天或7天回购缓解短期流动性压力。

债市收益率下降之后，国有银行5%-6%的高股息率对中长期投资者的吸引力增强。若经济运行依旧弱势，流动性料将进一步宽松，且有消息称年底央行使用SLO补充流动性，我们预计明年一月SLO叠加股份制MLF到期，央行有概率在明年一月降准，届时银行股估值将进一步抬升。

**需求增加，转债估值有望继续提升**

从估值现状来看，偏股型转债的转股溢价率较年初较低，现存转债整体股性随着股市暴涨而增强。其中工行、石化转债转股溢价率-0.5%，中行转债-1.7%，民生10.0%。

债券收益率的下行推动偏债型转债的债底回升，但由于转债价格随着股市上涨而提升，多数转债的纯债溢价率已经超过20%以上，安全边际随之降低。所有转债到期收益率随着转债价格上涨回调至零以下，转债债性明显减弱。

期权价值方面，转债隐含波动率约为历史波动率的58%，较一季度末的49%有所提升，但期权价值仍被低估。

个股期权仿真交易显示，中国平安认购期权的隐含波动率高于1倍，远高于平安转债约50%的隐含波动率。未来若个股期权广泛推广，转债期权被低估的现象将有所改善，但个股期权试点已推迟，短期内转债期权被低估现象难以改变。

目前已发布的转债发行预案合计331.1亿，供给压力不大。5月下旬以来，工行、隧道、国金、齐翔等转债涨幅超越正股，转债市场情绪回暖。

债券型基金继二季度略微提高转债仓位后，三季度继续提高转债仓位。基于正股估值修复、纯债机会成本降低两方面原因，投资价值逐渐显现，预计明年债券型基金对转债的需求将继续增强。

另外，可关注个股期权推出进度，实质影响应该在期权正式推出、交易范围扩大之后，预计在2015年中下旬。

**个券推荐**

今年以来银行转债涨幅达15%-30%，原因三方面：（1）货币政策放松、无风险利率下行带动5月中旬以来银行股估值修复；（2）债券市场利率下降，偏债型的中行、民生转债的债底提升（3）转债市场情绪回暖，工行、民生转债涨幅超越正股。

当前，工行、中行、民生A股PE为4-4.8倍，估值仍在低位。投资建议方面，短期选工行、中行，中长期选民生。

中长期来看，中国平安尽管存在小非减持结束的利好，但鉴于资产端（债券）收益率下降，负债成本相对刚性（理财产品竞争、传统险预定利率市场化），公司业绩存在下滑压力。

平安转债安全边际一般，但弹性也较好，且由于平安为转债品种中较少的非银转债，当前建议超配 。(完)