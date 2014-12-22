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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 12:44 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，油盘购汇略占上风

* 人民币早盘续贬

* 中间价连续第三日回调并创出近两周低点

* 油盘推动购汇力量稍占上风

* 短期续贬空间有限

路透北京12月22日 - 中国人民币兑美元 周一早盘随中间价走跌。强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。早盘结购汇力量较为均衡，即使油盘推动购汇力量稍占上风，但人民币贬势料在6.23有支撑。

交易员称，此前6.23元位置有较多结汇盘涌现，即使今日有油盘购汇，但预计不会轻易突破该支撑位。短期人民币汇价料在6.20-6.23元区间震荡。

“从6.1到6.2是贬值的，但还没有形成长期的贬值趋势；可是升值好像也升不动。”一股份行交易员表示，此前很多交易员认为人民币年底或会升至年初位置，而明年年初贬值是大概率事件，但目前看来这一波贬值趋势已提前到来。

他并指出，尽管上周五美元指数触及逾八年半最高位，但美债长端收益率却在下降，美联储升息预期并没有令美债收益率大幅上扬。在通缩问题弥漫全球的当下，如果美国PCE（个人消费支出）一直持续在1.6%以下，美联储料不会太快加息，人民币贬值的压力反而有限。

北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.2242元，上日收报6.2202元。今日人民币兑美元中间价 为6.122元，上日中间价为6.1205元。

中国人民币银行副行长易纲表示，从经济基本面看，完全有理由相信，人民币的汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。一方面，中国货物贸易顺差与服务贸易是逆差相抵，经常贸易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重。另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世界从长期看仍具有吸引力。

全球汇市，欧元周一亚洲盘初试探两年新低，本周伊始便表现疲弱，兑美元延续多月以来的无力走势，许多交易员认为这种格局在新的一年中将会保持不变。本周因适逢假期，交易时间将缩短。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3590/30，上日尾盘为6.3605。

北京时间12:27，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2228/48元，上一交易日尾盘报6.2240元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)
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