中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，油盘购汇略占上风

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币早盘续贬
* 中间价连续第三日回调并创出近两周低点
* 油盘推动购汇力量稍占上风
* 短期续贬空间有限
路透北京12月22日 - 中国人民币兑美元 周一早盘随中间价走跌。强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。早盘结购汇力量较为均衡，即使油盘推动购汇力量稍占上风，但人民币贬势料在6.23有支撑。
交易员称，此前6.23元位置有较多结汇盘涌现，即使今日有油盘购汇，但预计不会轻易突破该支撑位。短期人民币汇价料在6.20-6.23元区间震荡。
“从6.1到6.2是贬值的，但还没有形成长期的贬值趋势；可是升值好像也升不动。”一股份行交易员表示，此前很多交易员认为人民币年底或会升至年初位置，而明年年初贬值是大概率事件，但目前看来这一波贬值趋势已提前到来。
他并指出，尽管上周五美元指数触及逾八年半最高位，但美债长端收益率却在下降，美联储升息预期并没有令美债收益率大幅上扬。在通缩问题弥漫全球的当下，如果美国PCE（个人消费支出）一直持续在1.6%以下，美联储料不会太快加息，人民币贬值的压力反而有限。
北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.2242元，上日收报6.2202元。今日人民币兑美元中间价 为6.122元，上日中间价为6.1205元。
中国人民币银行副行长易纲表示，从经济基本面看，完全有理由相信，人民币的汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。一方面，中国货物贸易顺差与服务贸易是逆差相抵，经常贸易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重。另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世界从长期看仍具有吸引力。
全球汇市，欧元周一亚洲盘初试探两年新低，本周伊始便表现疲弱，兑美元延续多月以来的无力走势，许多交易员认为这种格局在新的一年中将会保持不变。本周因适逢假期，交易时间将缩短。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3590/30，上日尾盘为6.3605。
北京时间12:27，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2228/48元，上一交易日尾盘报6.2240元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申