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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 12:50 BJT

香港企业：香港宽频网络提交在港IPO申请，CVC等股东将减持对其持股

路透香港12月19日 - 香港第二大宽带网络服务商--香港宽频网络有限公司周五晚些时候提交首次公开发行(IPO)申请，作为该交易的一部分，私募股权公司CVC Capital Partners 等股东将削减持股。

初步文件未公布IPO规模的细节。汤森路透旗下IFR此前预计其IPO规模最高5亿美元，料在2015年上半年进行。

香港宽频不会从此次IPO中筹资，所有筹集到的资金将分给CVC和其他售股股东。

文件显示，新加坡主权财富基金GIC Pte 、凯雷投资集团(Carlyle Group) 旗下AlpInvest Partners、香港宽频执行长卢瑞麟等高管也将出售部分持股，但未加详细说明。

香港宽频聘用高盛、摩根大通、瑞银为IPO联合保荐人，Rothschild为财务顾问。

CVC在2012年5月以48.7亿港元的价格从香港电视手中买入香港宽频。该公司三个月后向GIC出售4,000万美元的股份，并向凯雷旗下AlpInvest Partners出售2,900万美元股份。

CVC持有香港宽频70.7%的股份，GIC持股11.3%，AlpInvest Partners持股8.1%。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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