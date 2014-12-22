香港企业：香港宽频网络提交在港IPO申请，CVC等股东将减持对其持股

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月19日 - 香港第二大宽带网络服务商--香港宽频网络有限公司周五晚些时候提交首次公开发行(IPO)申请，作为该交易的一部分，私募股权公司CVC Capital Partners 等股东将削减持股。
初步文件未公布IPO规模的细节。汤森路透旗下IFR此前预计其IPO规模最高5亿美元，料在2015年上半年进行。
香港宽频不会从此次IPO中筹资，所有筹集到的资金将分给CVC和其他售股股东。
文件显示，新加坡主权财富基金GIC Pte 、凯雷投资集团(Carlyle Group) 旗下AlpInvest Partners、香港宽频执行长卢瑞麟等高管也将出售部分持股，但未加详细说明。
香港宽频聘用高盛、摩根大通、瑞银为IPO联合保荐人，Rothschild为财务顾问。
CVC在2012年5月以48.7亿港元的价格从香港电视手中买入香港宽频。该公司三个月后向GIC出售4,000万美元的股份，并向凯雷旗下AlpInvest Partners出售2,900万美元股份。
CVC持有香港宽频70.7%的股份，GIC持股11.3%，AlpInvest Partners持股8.1%。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申