香港新股：万达商业首日挂牌开盘价报48港元，与招股价持平

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月23日 - 大连万达商业地产股份有限公司 周二在香港首日挂牌，开盘价报48港元，与招股价持平。
由中国富豪王建林掌控的大连万达商业地产是全球第二大购物中心和办公楼开发商，公司是次在港首次公开发行（IPO）发售6亿股，每股定价48港元，为招股价区间41.8-49.6港元的中高端，集资288亿港元。
万达商业公开发售部份获得5.32倍认购，其国际配售则获得适度超额认购。
万达商业是香港今年集资规模最大宗的IPO，也是继2010年10月友邦保险 IPO后，香港最大宗的IPO。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。