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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:29 BJT

路透基点：星科金朋再次延长江苏长江电子的独家收购谈判期限--TRLPC

一位熟悉状况的消息人士早些时候表示，过桥贷款相当于星科金朋目
前市值9.29亿坡元的五分之一左右，不过中国银行已经承贷的额度远高于
此。
    
    该消息人士称，长江电子获得中国国家集成电路产业投资基金的融资
后，贷款规模缩减。
    
    长江电子在12月5日的声明中称，将利用现金进行收购。
    
    消息人士表示，星科金朋同时还在寻求筹办大约8亿美元贷款，用于
现有债务再融资。
    
    消息人士补充说，德意志银行负责安排此融资案，星展银行也可能参
与。
    
    长江电子拒绝置评。星科金朋未回复基点寻求评论的电子邮件。
    
    长江电子成立于1972年，是中国领先的集成电路装配测试和半导体封
装公司之一。该公司股票在11月7日暂停交易，公司12月5日宣布，股票暂
停交易将从12月8日起持续至多一个月。
    
    截至9月末，公司的资产总额为100亿元人民币(16亿美元)，较2013年
末增长32%。今年前三季度净利为1.27亿元。
    
    据路透报导，花旗为星科金朋就此并购案提供咨询服务，中金公司和
德意志银行担任JCET的财务顾问。(完)
  
 (编译 李春喜/王兴亚；审校 艾茂林)
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