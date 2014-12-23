台湾货币市场：12月23日及本提存期资金预期变化一览表

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北12月23日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期955亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,835.2亿台币： 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 3,607.00亿台币 12/29 2,431.50亿台 币 12/30 2,518.70亿台币 12/31 2,250.00亿台 币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。