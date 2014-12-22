《交易视点》中国债市明年一季度行情可期，年底调整是入场良机--中金

路透上海12月22日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，年底这波调整正好是投资者重新再入场的机会；等本周资金面有所缓解，可以考虑重新增加债券的仓位，博弈一季度的行情，收益率仍有望逐步回到前期低点甚至更低。

对于未来债市的走向并不感到悲观，很多投资者担心股市的走强会对债市构成持续的冲击。但从逻辑上而言，股市的走强并不是看好经济基本面，只是居民资产重新配置的过程，如果没有实际利率的走低以及债券收益率的下行，实体经济难以回升，股市走强的基础也会被削弱。

一季度通常是资金面相对宽松的季度。从目前来看，一季度无论利率债还是信用债的供给都不会多，贷款在年底释放之后，明年年初的增量可能不会太高，银行年初对债券仍会有较强的季节性配置需求。在一季度经济和通胀都不会起来的情况下，债券仍是一类安全的资产。

**局部金融危机风险不容忽视**

美元持续上涨和大宗商品持续下跌是当前全球经济重要特征。随着居民消费快速增长，房地产市场平稳运行，工业产出加速扩张，就业市场快速恢复，美国经济复苏强劲；此外，欧元区和日本经济复苏疲软，新兴经济体总体弱势，美国经济相对优势成为美元走强的基本面支撑；叠加欧元区和日本央行继续维持宽松政策，美国加息预期和欧日宽松预期推高美元相对利差，导致美元指数持续上涨。受供给过剩、需求低迷和美元走强影响，今年6月以来全球大宗商品价格持续下跌，以原油为代表的能源类大宗商品价格降幅更大。

强美元和弱大宗对各主要经济体影响深刻。首先，美国是直接受益者，弱大宗有利于减少经常项目赤字和刺激居民消费，强美元短期不会导致经常项目显着恶化，反而叠加弱大宗共同有助于降低通胀；其次，欧日同样是受益者，弱大宗同样有助于改善贸易条件，本币主动贬值下的强美元还有助于稳定通胀预期；再者，新兴市场总体是受害者，弱大宗带来利益再分配但总效益为负，强美元导致新兴市场货币贬值和资本外流，并使新兴经济体面临政策困境；最后，中国得大于失，弱大宗大幅改善经常项目，强美元带来小幅货币贬值和资本流出，同时也带来货币政策调整机遇。

局部金融危机风险不容忽视。从整体来看，短期新兴经济体爆发较大规模金融危机可能性尚小：一方面，新兴经济体外汇储备规模可观，应对资本外流和货币贬值仍有较大周旋余地；另一方面，主要新兴经济体实行浮动汇率，这有助于减轻央行干预压力。

不过，考虑美元走强远未结束，原油价格下跌可能也并未终止，部分新兴经济体可能将面临更多冲击。从历史数据看，美联储加息期间全球爆发货币危机乃至债务危机的数量大幅提高，尤其是如果加息伴随着美元走强，明年部分经济体爆发局部金融危机的风险仍不容忽视。

**一季度行情可期**

上周资金面再度出现久违的紧张状况，货币市场利率大幅飙升。资金面的极端紧张表面上是新股申购带来的冲击，但背后有更多深层次的原因。

这些原因包括：（1）降息后股市上涨导致货基、债基和理财被赎回，债基和理财的融资需求增加。（2）股市上涨后，以杠杆方式进入股市的资金增加，对利率有一定抬升作用。（3）人民币贬值预期上升导致资金外流。（4）年底时间导致机构在资金管理上更为谨慎。（5）货币政策目前透明度不够，没有传达清晰的信号也导致市场无所适从。

在上述的因素当中，部分因素是短期的冲击，例如新股IPO和年底的因素。而另外一些因素，例如人民币贬值预期导致资金外流、股市上涨导致债基和理财被赎回，其冲击随着时间的推移也会有所弱化。财政存款下周会开始投放，资金面的旱情会得到一定的缓解。

从基本面来看，货币政策的放松仍有必要。11月份的经济数据不及预期，而上周公布的汇丰PMI初值显示经济动能仍处于回落状态。虽然11月份和12月份的信贷增量高于往年的季节性，但实体经济的融资需求尚无明显改善。部分金融机构为了配合地方政府在1月初上报地方政府债务规模，尽量在年底前把债务规模做大，但这部分贷款和非标可能持续性不强，存在明年年初信贷需求重新减弱的风险。

此外，近期全球金融市场较为动荡的一个重要原因是原油价格的下跌。最近几天原油价格有所企稳，但尚不代表原油供需基本面已经支撑原油企稳。只要原油生产国不主动减产，全球原油供应过剩的情况不会很快改变，原油需求和供应的调整都需要一个较长的过程，因此未来原油价格仍有可能跌至40-50美元/桶的水平，对新兴市场产生冲击并压低全球通胀水平。

我们通过货币增速、人民币实际有效汇率变动、实际利率这三个影响货币条件的重要因素编制了货币条件指数。从该指数来看，今年下半年以来，货币条件持续收紧，包括货币增速回落、人民币实际有效汇率升值、实际利率升高都在抑制实体经济。

较高的实际利率抑制居民消费，也抑制企业的库存投资，导致经济动能无法提高。如果实际利率不降下来，指望货币增速提高或者人民币有效汇率贬值也是不太现实的。从这个角度而言，名义利率需要下降的比通胀更多更快才有可能降低实际利率。

但货币政策的放松也面临现实的制约，放松需要更讲究技巧和时间点。近期美元走强以及全球新兴市场货币的贬值是限制央行放松的原因之一。但更多的顾虑可能来自股市的影响：一个悖论是如果央行继续放松，可能更多的资金会进入股市，金融杠杆也会更高，央行的放松可能被会进入股市的洪流给稀释掉。

前美联储主席格林斯潘的讲话对我们有所启示。他说，假如他今天还担任这个职务，假如资产泡沫是由债务吹大的，那么他会采取先发制人的措施来应对。

因此，能舒畅放松的前提是要先限制各种通过杠杆和债务进入股市的资金。从而，放松的方向是明确的，但放松的路径可能不是一蹴而就的。各个部委之间可能还需要进行更多的协调和沟通才能保证货币政策的放松能有效的惠及到实际经济而不是只是刺激股市等虚拟经济。(完)