中国能源：中石化集团预计今年天然气产量200亿立方米，同比增8%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 中国第二大油气生产商--中国石油化工集团公司周一称，预计今年全年天然气产量200亿立方米，同比增长8%。
中石化集团在一份声明中并称，针对国内今冬明春可能出现的天然气供需紧张局面，于2014年11月至2015年3月，集团拟安排天然气商品量84亿立方米，较去年同比增加8亿立方米，增长11%。
集团并将严格控制内部企业用气量，安排通过调减内部炼化企业在紧急情况下供气，可增加250万立方米/日左右气量，重点增供安徽、江西、江苏、河南等省市有关地区。
页岩气开发方面，中石化涪陵页岩气田已累计产气超过10亿立方米，相当于400万户居民一年生活用气需求。目前，涪陵页岩气田日产能力700立方米/日以上，而涪陵至重庆输气管道已于9月全线贯通，这意味着在供应重庆当地的同时，可以替代出更多的川气东送天然气向长江中下游供应。
除此之外，中国石化首个LNG（液化天然气）接收专案已经于本月中在山东投产，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气。集团在建及筹建的还有广西、天津、温州、江苏等四个LNG接收站项目，未来将有更大规模LNG的引进。
中石化集团为中国石油化工股份有限公司 的母公司。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申