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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:15 BJT

中国能源：中石化集团预计今年天然气产量200亿立方米，同比增8%

路透香港12月22日 - 中国第二大油气生产商--中国石油化工集团公司周一称，预计今年全年天然气产量200亿立方米，同比增长8%。

中石化集团在一份声明中并称，针对国内今冬明春可能出现的天然气供需紧张局面，于2014年11月至2015年3月，集团拟安排天然气商品量84亿立方米，较去年同比增加8亿立方米，增长11%。

集团并将严格控制内部企业用气量，安排通过调减内部炼化企业在紧急情况下供气，可增加250万立方米/日左右气量，重点增供安徽、江西、江苏、河南等省市有关地区。

页岩气开发方面，中石化涪陵页岩气田已累计产气超过10亿立方米，相当于400万户居民一年生活用气需求。目前，涪陵页岩气田日产能力700立方米/日以上，而涪陵至重庆输气管道已于9月全线贯通，这意味着在供应重庆当地的同时，可以替代出更多的川气东送天然气向长江中下游供应。

除此之外，中国石化首个LNG（液化天然气）接收专案已经于本月中在山东投产，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气。集团在建及筹建的还有广西、天津、温州、江苏等四个LNG接收站项目，未来将有更大规模LNG的引进。

中石化集团为中国石油化工股份有限公司 的母公司。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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