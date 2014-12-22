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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:08 BJT

澳洲股市：连涨第四日收高2%，能源和资源类股领涨

路透悉尼12月22日 - 澳洲股市周一连续第四个交易日上涨，能源和资源类股引领大盘全线走高，反映出油价和风险偏好反弹。本周因逢假期交易时间缩短。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跳涨2%或103.35点，收报5,442点。该指数上周五涨2.5%，创2013年7月以来最大单日涨幅。(完)
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