《专栏》关于中国央行公开市场操作时点设计的一些思考

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
（本文由路透中文新闻部特邀撰稿人、华泰证券资产管理总部陈晨供稿，仅代表本人观点）
每周二和周四，按惯例央行将进行公开市场操作，通过回购的价和量等信息对市场进行货币政策和资金面的引导。公开市场操作对于国内金融市场有广泛的影响，对于债券市场它透露着央行对于资金面的引导，从而债券市场投资者可以扩散至收益率曲线中长端；而对于股票市场资金面和货币政策态势也广泛影响着流动性态势和市场风险偏好。
公开市场操作的影响并不局限于国内。由于中国是国际重要的商品需求国，央行的政策态度对于需求有调节作用，从而将影响传导至期货以及外汇等海外市场。因此，公开市场操作对于整个金融市场的重要性可见一斑。
如此重要的操作，放在盘中公布操作结果颇有不合理之处。一方面，它使得投资者短期预期趋于混乱，而投资者也需要时间来理解央行的操作目标。另一方面，交易时段公布操作结果也使得市场波动加大，干扰市场运行态势。
因此，从改善市场公平性的角度，央行公开市场操作时点上与目前相比有改善的空间。我们提议制度上不妨进行以下设计：
一、公开市场操作计划于盘前，即九点前公布。目前操作计划于九点十五分左右公布，其时股指期货和国债期货将要开盘，略提早公布有助于投资者在开盘前充分理解信息。此外，九点前公布也使得各个金融机构能够做好流动性管理，在没有知道操作结果的同时流动性操作能够实现有条不紊。
二、公开市场操作结果可以在午间公布。参考美联储，公开市场操作多在午间进行，以减少对于交易所市场等的冲击。央行公开市场操作在午间公布，可以避免盘中引起金融市场的波动，使得投资者可以及时消化公开市场操作的成果。
在央行着力通过公开市场操作建设利率走廊的今天，公开市场操作机制设计越合理，就越有利于利率走廊的建设和有效性。目前周二和周四的公开市场操作已经成为投资者预期的重要风向标，我们诚意呼吁央行从制度上避开盘中等时间，从而更有利于货币政策执行的透明度和接受度。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申