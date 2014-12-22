台湾股市：收升逾1%至两周新高，短线料在9,000点上下整理

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月22日 - 台湾股市周一收升逾1%至两周新高，顺利突破9,000点整数关卡，并录得连续第三日上涨。分析师指出，受惠于年底作帐行情气氛浓厚及美股连三日续扬，台股今日开高走高，终场指数直逼9,100点，但量能不彰，料短线暂在9,000点附近上下整理。
台湾加权股价指数 收高1.06%或95.48点，报9,095点，此前收盘高点为12月9日的9,128.90点；今日成交初值 为800.19亿台币，上交易日修正后为1,102.94亿。
日盛投顾协理钟国忠指出，距离年底仅剩八个交易日，本周将为年底作帐行情高峰期，但今日台股成交量能未达千亿台币，预期大盘指数将在9,000点上下150点的区间进行整理，短期内较着重个股表现。
〞没有人会拖到下周最后三天才作帐，而且元旦长假也是个变数。〞他说。
富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，台股交投转强主要受国际股市表现乐观所带动，从技术面观察，短线指数位置虽站上季线且日KD呈现黄金交叉，但从线型来看，季线线型仍呈现下弯，且上档月线、半年线均纠结在9,000-9,200点位置，短线台股虽随国际股市强劲反弹，上攻仍需时间化解上档压力。
美国股市周五上连升第三日，标普500指数创下大约两个月来表现最好的一周，因能源股持续反弹。标普能源股指数 跳升3.1%，领涨指标股指升势，当周劲扬9.7%，为2011年12月来表现最好的一周。
本地时间14:00时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大涨1.39%，亚洲股市全线上涨，其中以港股 的1.34%涨幅为最大。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申