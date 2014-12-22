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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:25 BJT

台湾股市：收升逾1%至两周新高，短线料在9,000点上下整理

路透台北12月22日 - 台湾股市周一收升逾1%至两周新高，顺利突破9,000点整数关卡，并录得连续第三日上涨。分析师指出，受惠于年底作帐行情气氛浓厚及美股连三日续扬，台股今日开高走高，终场指数直逼9,100点，但量能不彰，料短线暂在9,000点附近上下整理。

台湾加权股价指数 收高1.06%或95.48点，报9,095点，此前收盘高点为12月9日的9,128.90点；今日成交初值 为800.19亿台币，上交易日修正后为1,102.94亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，距离年底仅剩八个交易日，本周将为年底作帐行情高峰期，但今日台股成交量能未达千亿台币，预期大盘指数将在9,000点上下150点的区间进行整理，短期内较着重个股表现。

〞没有人会拖到下周最后三天才作帐，而且元旦长假也是个变数。〞他说。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，台股交投转强主要受国际股市表现乐观所带动，从技术面观察，短线指数位置虽站上季线且日KD呈现黄金交叉，但从线型来看，季线线型仍呈现下弯，且上档月线、半年线均纠结在9,000-9,200点位置，短线台股虽随国际股市强劲反弹，上攻仍需时间化解上档压力。

美国股市周五上连升第三日，标普500指数创下大约两个月来表现最好的一周，因能源股持续反弹。标普能源股指数 跳升3.1%，领涨指标股指升势，当周劲扬9.7%，为2011年12月来表现最好的一周。

本地时间14:00时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大涨1.39%，亚洲股市全线上涨，其中以港股 的1.34%涨幅为最大。(完)
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