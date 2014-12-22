版本:
中国
债券 | 2014年 12月 22日 星期一 14:26 BJT

英国利率：制定政策考虑两年通胀预期，不局限于眼下油价--MPC委员

路透伦敦12月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，近期油价下跌与两年内通胀预期的前景是两码事。他在MPC会议上投票支持升息。

“在制定货币政策时，我们会参照约两年内预期的通胀情况，”威尔在周一英国广播公司(BBC)电台播出的采访中表示。

“过去几个月油价大跌，对通胀率造成了直接的第一轮影响。但是这与约两年内的通胀预期是两码事，”他表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐