英国利率：制定政策考虑两年通胀预期，不局限于眼下油价--MPC委员

路透伦敦12月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，近期油价下跌与两年内通胀预期的前景是两码事。他在MPC会议上投票支持升息。

“在制定货币政策时，我们会参照约两年内预期的通胀情况，”威尔在周一英国广播公司(BBC)电台播出的采访中表示。