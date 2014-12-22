英国利率：制定政策考虑两年通胀预期，不局限于眼下油价--MPC委员

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦12月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，近期油价下跌与两年内通胀预期的前景是两码事。他在MPC会议上投票支持升息。
“在制定货币政策时，我们会参照约两年内预期的通胀情况，”威尔在周一英国广播公司(BBC)电台播出的采访中表示。
“过去几个月油价大跌，对通胀率造成了直接的第一轮影响。但是这与约两年内的通胀预期是两码事，”他表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王丽鑫)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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