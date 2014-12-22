表格: 中国11月液化天然气及管道天然气进口分项数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 路透北京12月22日---以下是中国海关公布的11月液化天然气(LNG)及管道天然气的 进口分项数据一览表（单位均为吨）： --------11月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 液化天然气 1,757,267 30.65 11.56 17,831,638 14.53 原产地: 卡塔尔 434,360 38.85 17.54 6,143,702 8.3 澳大利亚 324,198 0.23 3.22 3,491,607 8 马来西亚 295,676 105.11 8.23 2,662,742 10.93 印度尼西亚 249,935 1.57 9.07 2,367,309 2.65 赤道几内亚 132,160 108.59 15.51 654,355 244.37 也门共和国 71,793 -63.82 18.02 844,020 -14.62 阿曼 65,158 - 15.46 129,116 - 西班牙 62,500 - 14.48 125,014 - 特立尼达和多巴哥 61,315 - 13.58 119,240 130.5 阿尔及利亚 60,171 6.12 14.2 179,711 216.95 巴布亚新几内亚 - - - 71,386 - 俄罗斯联邦 - - - 129,670 - 挪威 - - - 122,792 - 安哥拉 - - - 127,794 99.35 汶莱 - - - 115,409 - 尼日利亚 - - - 428,192 75.85 埃及 - - - 119,579 -67.03 按进口港分: 液化天然气 1,757,267 30.65 11.56 17,831,638 14.53 海关: 深圳海关 452,230 -6.11 6.69 5,121,013 -2.45 福州海关 310,107 -0.38 10.07 3,122,858 9.26 上海海关 295,676 105.08 8.23 2,666,132 14.3 宁波海关 233,172 - 17.29 1,459,875 89.38 大连海关 114,459 -35.35 18.03 1,323,362 -18.99 南京海关 113,003 -33.25 17.1 1,943,094 -22.36 海口海关 90,505 - 18.02 180,886 - 石家庄海关 62,500 1.56 14.48 1,354,139 2,100.53 青岛海关 61,315 - 13.58 61,315 - 黄埔海关 24,300 - 13.43 164,307 142.07 天津海关 - - - 87,829 - 拱北海关 - - - 346,827 275.31 管道天然气 1,766,982 1.68 9.56 20,552,978 12.79 原产地: 土库曼斯坦 1,357,464 -10.95 9.49 16,854,695 3.93 缅甸 221,981 437.96 11.49 1,783,625 3,321.04 乌兹别克斯坦 162,218 7.98 8.41 1,648,095 -11.82 哈萨克斯坦 25,319 16.2 3.35 266,563 214.64 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申