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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国11月液化天然气及管道天然气进口分项数据

路透北京12月22日 - 路透北京12月22日---以下是中国海关公布的11月液化天然气(LNG)及管道天然气的
进口分项数据一览表（单位均为吨）：
                              --------11月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 液化天然气                 1,757,267        30.65         11.56       17,831,638        14.53
  原产地: 
    卡塔尔                    434,360        38.85         17.54        6,143,702          8.3
   澳大利亚                  324,198         0.23          3.22        3,491,607            8
   马来西亚                  295,676       105.11          8.23        2,662,742        10.93
   印度尼西亚                249,935         1.57          9.07        2,367,309         2.65
   赤道几内亚                132,160       108.59         15.51          654,355       244.37
   也门共和国                 71,793       -63.82         18.02          844,020       -14.62
   阿曼                       65,158            -         15.46          129,116            -
   西班牙                     62,500            -         14.48          125,014            -
   特立尼达和多巴哥           61,315            -         13.58          119,240        130.5
   阿尔及利亚                 60,171         6.12          14.2          179,711       216.95
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           71,386            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -          129,670            -
   挪威                            -            -             -          122,792            -
   安哥拉                          -            -             -          127,794        99.35
   汶莱                            -            -             -          115,409            -
   尼日利亚                        -            -             -          428,192        75.85
   埃及                            -            -             -          119,579       -67.03

 按进口港分: 
 液化天然气                 1,757,267        30.65         11.56       17,831,638        14.53
  海关: 
 深圳海关                     452,230        -6.11          6.69        5,121,013        -2.45
福州海关                     310,107        -0.38         10.07        3,122,858         9.26
上海海关                     295,676       105.08          8.23        2,666,132         14.3
宁波海关                     233,172            -         17.29        1,459,875        89.38
大连海关                     114,459       -35.35         18.03        1,323,362       -18.99
南京海关                     113,003       -33.25          17.1        1,943,094       -22.36
海口海关                      90,505            -         18.02          180,886            -
石家庄海关                    62,500         1.56         14.48        1,354,139     2,100.53
青岛海关                      61,315            -         13.58           61,315            -
黄埔海关                      24,300            -         13.43          164,307       142.07
天津海关                           -            -             -           87,829            -
拱北海关                           -            -             -          346,827       275.31

 管道天然气                 1,766,982         1.68          9.56       20,552,978        12.79
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,357,464       -10.95          9.49       16,854,695         3.93
   缅甸                      221,981       437.96         11.49        1,783,625     3,321.04
   乌兹别克斯坦              162,218         7.98          8.41        1,648,095       -11.82
   哈萨克斯坦                 25,319         16.2          3.35          266,563       214.64



  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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