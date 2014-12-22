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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:57 BJT

****敬告客户：EIA和API等美国能源数据假期公布安排****

亲爱的客户，您好：

美国联邦政府将于12月25日(圣诞节/周四)、26日(周五)和2015年1月1日(元旦/周四)放假。以下是12月21日和28日当周美国石油供应和库存报告公布安排。

12月21日当周

美国石油学会(API)库存报告和往常一样在12月23日(周二)2130GMT公布。

美国能源资料协会(EIA)石油库存周报和往常一样在12月24日(周三)1530GMT公布。

12月28日当周

美国石油学会(API)库存报告和往常一样在12月30日(周二)2130GMT公布。

美国能源资料协会(EIA)石油库存周报和往常一样在12月31日(周三)1530GMT公布。(完)
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