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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:35 BJT

日本股市：受油价反弹支撑收涨，昭和壳牌石油因并购消息飙升

路透东京12月22日 - 日本股市周一收涨，因油价反弹支撑了石油相
关类股。
    
    日经指数 小涨0.1%，收在12月9日以来收盘高点17,635.14点
。
    
    石油煤炭分项指数 表现出色，劲升8.4%，因油价暂停近期
跌势。美国原油期货 上涨1.4%至每桶57.88美元。
    
    昭和壳牌石油 飙升27.7%，因报导称其正参与出光兴产<5019
.T>的收购谈判，交易价值最高或至5,000亿日圆。
    
    东证股价指数 涨0.2%至1,413.05点，JPX-日经400指数<.JPXN
K400>小涨0.3%至12,840.74点。(完)
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