更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅收贬，宽幅波动后再创近半年新低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币宽幅波动后再创近半年新低 * 中间价连续第三日回调并创出近两周低点 * 日内油盘购汇和大行结汇交替表现 * 短期续贬空间有限 (更新收盘报价和评论) 路透北京12月22日 - 中国人民币兑美元 周一小幅收贬，创6月底以来新低。 强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。日内油盘购汇和大行结汇交替表现 ，令波幅较阔；短期6.23元料继续提供支撑。 交易员称，此前6.23元位置有较多结汇盘涌现，在今日油盘购汇较多的情况下，价格也 未轻易突破该支撑位。短期人民币汇率料在6.20-6.23元区间震荡。 “从6.1到6.2是贬值的，但还没有形成长期的贬值趋势；可是升值好像也升不动。”一 股份行交易员表示，此前很多交易员认为人民币年底或会升至年初位置，而明年年初贬值是 大概率事件，但目前看来这一波贬值已提前到来。 他并指出，尽管上周五美元指数 触及逾八年半最高位，但美债长端收益率却在下 降，美联储升息预期并没有令美债收益率大幅上扬。在通缩风险弥漫全球的当下，如果美国 PCE（个人消费支出）一直持续在1.6%以下，美联储料不会太快加息，人民币贬值的压力反 而有限。 中国人民银行副行长易纲表示，从经济基本面看，完全有理由相信，人民币汇率可以在 合理均衡的水平上保持基本稳定。一方面，中国货物贸易顺差与服务贸易逆差相抵，经常贸 易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重；另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世 界从长期看仍具有吸引力。 全球汇市，欧元周一亚洲盘初试探两年新低，本周伊始便表现疲弱，兑美元延续多月以 来的无力走势，许多交易员认为这种格局在新的一年中将会保持不变。本周因适逢假期，交 易时间将缩短。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2216 6.2202 -0.02% 中间价 6.1220 6.1205 -0.02% 成交额 139亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.73% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 166 6.2114 6.2280 2014年来即期升贬值幅度 -2.70% 1年期美元/人民币掉期升水< 1685 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :41 1年期NDF 6.3575/35 6.3605 CNH即期 6.2178/98 6.224 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申