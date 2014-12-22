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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:53 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅收贬，宽幅波动后再创近半年新低

* 人民币宽幅波动后再创近半年新低
    * 中间价连续第三日回调并创出近两周低点
    * 日内油盘购汇和大行结汇交替表现
    * 短期续贬空间有限

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京12月22日 - 中国人民币兑美元 周一小幅收贬，创6月底以来新低。
强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。日内油盘购汇和大行结汇交替表现
，令波幅较阔；短期6.23元料继续提供支撑。
    
    交易员称，此前6.23元位置有较多结汇盘涌现，在今日油盘购汇较多的情况下，价格也
未轻易突破该支撑位。短期人民币汇率料在6.20-6.23元区间震荡。
    
    “从6.1到6.2是贬值的，但还没有形成长期的贬值趋势；可是升值好像也升不动。”一
股份行交易员表示，此前很多交易员认为人民币年底或会升至年初位置，而明年年初贬值是
大概率事件，但目前看来这一波贬值已提前到来。
    
    他并指出，尽管上周五美元指数 触及逾八年半最高位，但美债长端收益率却在下
降，美联储升息预期并没有令美债收益率大幅上扬。在通缩风险弥漫全球的当下，如果美国
PCE（个人消费支出）一直持续在1.6%以下，美联储料不会太快加息，人民币贬值的压力反
而有限。    
    
    中国人民银行副行长易纲表示，从经济基本面看，完全有理由相信，人民币汇率可以在
合理均衡的水平上保持基本稳定。一方面，中国货物贸易顺差与服务贸易逆差相抵，经常贸
易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重；另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世
界从长期看仍具有吸引力。 
    
    全球汇市，欧元周一亚洲盘初试探两年新低，本周伊始便表现疲弱，兑美元延续多月以
来的无力走势，许多交易员认为这种格局在新的一年中将会保持不变。本周因适逢假期，交
易时间将缩短。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
     
 在岸市场人民币兑美元       今日            上日      升贬
 即期成交价格               6.2216          6.2202    -0.02%
 中间价                     6.1220          6.1205    -0.02%
 成交额                     139亿美元                 
                                                      
 日内相对于中间价最大波幅   -1.73% (上限±  日高      日低
                            2%)                       
 日内波动幅度(pips)         166             6.2114    6.2280
 2014年来即期升贬值幅度     -2.70%                    
 1年期美元/人民币掉期升水<  1685                      
 CNY1Y=CFXS>                                          
                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16  今日            上日      
 :41                                                  
 1年期NDF                   6.3575/35       6.3605    
 CNH即期                    6.2178/98       6.224     
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹/李然；; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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