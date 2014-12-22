中国证券：沪深两融余额首次逾一万亿元，较去年底增近两倍

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 据上海和深圳证交所最新数据，截止上周五，沪深两市融资融券余额首次突破1万亿元人民币，达到10,070.1亿元，这意味着两融业务规模在一年不到时间内增长了近两倍。
去年底，沪深两市融资融券余额为3,465.47亿元。今年上半年，两融余额呈现缓慢攀升态势，但8月起增速明显加快，几乎每月增量在1,000亿元左右，而12月预计将超过2,000亿元。
业内人士指出，除了两融标的券范围放开及更多券商加大业务拓展力度外，今年下半年，A股市场自低点反弹，客观上亦增加了投资者加杠杆追加投资的需求，尤其是近一个月以来，大盘升势加快，融资量自然亦是水涨般高了。11月，沪深两市用了不到一个月时间，自7,000亿增至8,000亿元以上，而12月则是三周时间，规模提升了2,000亿元。
此前，券商行业分析师预估，在当时券商风险控制管理指标下，沪深两市两融余额上限约在1万亿元左右。之后，证监会试点证券公司短期公司债这个创新品种，监管指标可额外计算，估计至多增加约3,000亿元，即上限在1.3万亿元。两融规模若要继续增长，就需要证监会对券商监管指标进行系统性改革。
上周五，中国证监会新闻发言人张晓军表示，证监会已启动证券公司风险控制指标管理办法的修订工作。目前修订工作正在进行中，条件成熟时，将按法定程序公开征求社会意见。
除了上证50ETF 和沪深300ETF ，目前两市融资余额超过100亿元都是金融股，例如浦发银行 、民生银行 、中信证券 、海通证券 、兴业银行 、中国平安 。
其中中信证券的融资余额最大，截止上周五为240.4亿元，占其市值总额的7.5%左右，尚处于安全水位。
据中国证券金融股份公司数据，截止上周四，目前共有91家券商5,748家营业部开展融资融券业务，目前市场平均担保比例为246.09%，融资买入额占A股交易金额比例为16.69%。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申