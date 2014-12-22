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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:43 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元本周疲弱开局

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    * 欧元/美元涨0.19%，澳元/美元涨0.32%，欧元/日圆升0.27%，美元
/马币升0.32%
    * 日股日经指数微涨0.08%，沪综指涨0.89%，布兰特原油升1.11%，
美国10年期公债收益率报2.1618%
    * 欧洲央行(ECB)柯恩支持欧洲央行购买政府债券--报载 
    * 《焦点》沙特称不会降低原油产量，即使非OPEC国家减产 
 (完)
    
   
 (编译 艾茂林; 审校 田建华)
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