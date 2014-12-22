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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:56 BJT

路透基点：世纪金花正在市场寻求1.66亿美元贷款--TRLPC

路透香港12月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在香
港上市的大型连锁商业企业--世纪金花商业控股有限公司正在市场上探询
约1.66亿美元的三年期贷款。
    
    该笔融资预计将包括1.5亿美元境外贷款和1亿元人民币（1,600万美
元）境内贷款两部分。
    
    资金将用于一般公司营运。
    
    世纪金花曾在2012年10月签署过一笔8,400万美元三年期双币种贷款
，包括6,000万美元境外贷款和1.52亿元人民币境内贷款两部分。
    
    世纪金花是香港上市的一家百货店运营商，业务主要在中国西北地区
。该公司在2013年录得18.7亿港元（2.41亿美元）的营收，毛利则为9.99
亿港元。（完）
    
  
 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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