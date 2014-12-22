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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 15:08 BJT

中国企业：绿地集团将斥资32亿美元在韩国首尔兴建一座总部大楼

路透香港12月22日 - 中国绿地集团周一表示，计划投资逾200亿元人民币(32.2亿美元)在韩国首尔兴建一座最高的双子塔，作为绿地在韩国的总部。

绿地集团是中国第二大住宅开发商。该公司在声明中称，预计今年在韩国的营收将达到45亿元人民币。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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