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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 15:13 BJT

卢布汇率：俄罗斯卢布兑美元及欧元走强，受助于油价上涨

路透莫斯科12月22日 - 俄罗斯卢布周一开盘全线走强，受助于油价上涨。

0701 GMT，卢布兑美元 上涨3.5%至56.39，兑欧元 也走高3.5%至69.50。

布兰特原油期货 升穿每桶62美元。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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