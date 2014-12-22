英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，英国通胀率下滑并未带来通缩风险，目前没有必要采取 更多刺激经济的举措。迈尔斯称，在明年8月他的央行任期结束前，他有可能一直不赞同升息。他并指出金融 市场对于英国首次升息时间的预期可能仅落在明年较晚时候。 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储本应为自己留出更大的弹性空间，能够在美国经济继续改 善的情况下提早升息。普洛瑟在网站上发表声明指出，然而美联储却维持利率指引不变，这样的决议“强烈暗 示”明年6月前短期借款成本将不会大幅超过当前的近零水平。普洛瑟不赞同美联储周三称对升息将保持“耐 心”的决定。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，明年美国通胀率可能仍远低于2%目标，但不会阻碍美联储的 升息计划。“目前我认为，2015年6月看来是考虑何时升息的适当时间，”他对Bloomberg Radio表示。明年将 轮到他担任美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他支持美联储在本周政策声明中加入“耐心”一词，用于描述 利率指引。谈到真正调高利率时，拉克尔表示，他希望再看到“更多一点”数据，才会支持升息。“我相信， 明年升息时机将会到来，”拉克尔明年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.75% 2014年12月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负0.75-正0.25% 2014年12月18日扩大目标区间75基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率17% 2014年12月16日上调650个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 艾茂林)