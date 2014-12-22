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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:07 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，英国通胀率下滑并未带来通缩风险，目前没有必要采取
更多刺激经济的举措。迈尔斯称，在明年8月他的央行任期结束前，他有可能一直不赞同升息。他并指出金融
市场对于英国首次升息时间的预期可能仅落在明年较晚时候。 
    
    美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储本应为自己留出更大的弹性空间，能够在美国经济继续改
善的情况下提早升息。普洛瑟在网站上发表声明指出，然而美联储却维持利率指引不变，这样的决议“强烈暗
示”明年6月前短期借款成本将不会大幅超过当前的近零水平。普洛瑟不赞同美联储周三称对升息将保持“耐
心”的决定。 
    
    美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，明年美国通胀率可能仍远低于2%目标，但不会阻碍美联储的
升息计划。“目前我认为，2015年6月看来是考虑何时升息的适当时间，”他对Bloomberg Radio表示。明年将
轮到他担任美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。 
    
    美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他支持美联储在本周政策声明中加入“耐心”一词，用于描述
利率指引。谈到真正调高利率时，拉克尔表示，他希望再看到“更多一点”数据，才会支持升息。“我相信，
明年升息时机将会到来，”拉克尔明年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11.75%                2014年12月3日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负0.75-正0.25%     2014年12月18日扩大目标区间75基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率17%          2014年12月16日上调650个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 高琦 审校 艾茂林)
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