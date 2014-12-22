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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:06 BJT

日本债市：公债价格微幅上涨，受日本央行购债提振

市场也受助于美债周五走强。

交投清淡，因周二正逢市场假日，随后又有圣诞假期。圣诞期间市场开放，但很多海外投资者都将离场度假。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.040% +0.0 -0.040%

五年期公债 0.035% +0.5 0.030%

10年期公债 0.340% -1.0 0.350%

20年期公债 1.100% -1.0 1.110%

30年期公债 1.305% -1.5 1.320%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.70 +0.16 147.54

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/朱晓军；审校 于春红)
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