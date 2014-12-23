台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.388-0.41%

* 标售标的：财103-9期91天国库券

* 标售时间：周三(24日)

* 标售金额：300亿台币

* 预测区间：0.388-0.41%

* 受访机构：五家

路透台北12月23日 - 台湾央行周三将代财政部标售91天期国库券。路透调查显示，其决标贴现率料落在0.388-0.41%间，较3月底同天期国库券决标贴现率0.388%持平至微幅走高。

路透周二访谈五家金融机构，其中包括一家本地金融机构及四家外商银行，预估区间低位在0.37%，高位在0.42%。

货币市场资金调度人士指出，虽然近来对于台湾央行明年升息的预期已逐步淡化，但因此次91天期国库券涵盖了新历年及旧历年时节，短期利率在这段时间均有机会走高。因此银行在考量下标的利率水位时，也将年底因素纳入，预估目前的隔夜拆款利率0.388%有机会成为决标贴现率的底部。

〞0.388%应该不会破，有年底因素支撑，加上紧接着还有一期国库券要标，大家不会积极去抢才对。〞一外资银行交易员说。

另名外资银行交易员指出，今年跨年的资金情势目前看来没有很紧俏，且外资银行呈现资金分配不均的状态，这让有余钱标国库券的银行还是有配置空间，预估得标利率不会离0.388%太远。但今年下半年以来，每逢月底短期拆款利率都会扬升，也渐成市场共识，不愿见到较长天期的国库券利率反而下行。

本期91天国库券将在周四(25日)发行。紧接着财政部将在本周五(26日)再度标售182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币。两期国库券合计将锁住市场650亿台币流动性。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5* 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62