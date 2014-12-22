《交易视点》中国债市调整并未结束，中期仍然承压--国泰君安

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 中国国泰君安证券研究所最新债市策略周报认为，市场的这一轮调整并未结束，后期仍然面临各种利空因素的继续冲击。在情绪稳定甚至乐观的时刻，抓紧调整仓位，储备弹药，降低杠杆，是当务之急。
资金面最紧张的时期已经过去，IPO解冻以及12月超万亿财政存款下放，资金面最紧张时期已经过去，但年末企业结算和理财到期资金需求量仍大，流动性仍维持相对紧平衡。
在大幅平坦化甚至倒挂的收益率曲线下，短端利率经大幅调整后已具备买入价值。风险资产持续走强，资产配置效应对债券市场的挤出影响在加速，居民资产、险资和银行理财资金等加速转向股市。
货币政策整体宽松幅度可能低于预期。美元升值、油价暴跌和俄罗斯卢布危机加剧新兴市场动荡，央行政策放松面临两难，以结构性信贷宽松为主，对利率债不利。
**信用债：短期冲击接近尾声，趋势机会仍难寻觅**
资金面冲击有望缓解。IPO冻结资金将逐步解冻，年末资金面冲击接近尾声，短期市场情绪趋于平稳。
尽管资金面紧张影响短端利率仍在上升，但中长端利率债已经开始有所下行，而前期受利空冲击大幅调整的城投债收益率也开始回落，都反映市场情绪趋于稳定。后续重点关注本周华锐公司的债回售兑付情况。
地方政府债务甄别认定是中期压制因素。一是存在政府债务认定口径过小的风险，二是市场前期形成的以募投项目公益性质区分的分化逻辑很可能存在偏差，三是利空对一级市场的影响更大，关注再融资和周转风险的担忧。
短期市场利空因素有望缓和，继续调整风险下降，尤其是短端以及高收益公司债机会较为确定。但总体上，本轮调整并未超调，信用债趋势性机会仍难寻觅。
**转债策略：收官之战，顺势而为**
正股的持续上行使即将触发赎回条款的转债数量日益增多，在后续供给有限的情况下，预期存量的大幅减少凸显了当前转债的稀缺性。
操作建议和标的方面，建议投资者顺势而为，以不变应万变，对已触发赎回条款的转债以获利了结操作为主，对离触发赎回条款仍有一定空间的转债以继续持有为主，对于市场热点板块且转股溢价率较高的转债以超配为主。
给予中行、石化、民生、浙能、南山、东方、中海、深机、冠城、同仁转债“增持”评级。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申