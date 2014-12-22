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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:14 BJT

国际油市：布兰特原油攀升至62美元上方，因亚洲市场普涨

“油价反弹涨势也料有限和短暂，除非出现重大供应中断。有太多阻力需要克服，”摩根士丹利周一在报告中称。

路透分析师王涛表示，在基本面因素外，基于技术指标，布兰特原油价格未来三个月或最低跌至每桶41.99美元，才能获得支撑；而且油价不太可能升破70美元。

分析师还称，预计今年余下时间油价波动率相对较低，因交易商开始解除2014年的头寸。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 白云/高琦)
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