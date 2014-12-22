台湾债市：10年券殖利率随美债下跌，多头小幅布局发债计划利多

* 10年殖利率随美债收跌 * 部分多头进场布局寄望发债计划有利多 * 明日10年券103/13区间料在1.58-1.60% 路透台北12月22日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一下跌。交易商指出，台债随着美 债殖利率走低，部分交易员寄望明日财政部的发债计划有望公布偏多讯息，因此进场小幅布局。 交易商指出，时近欧美长假，市场逐渐走入休假模式，年底前不排除交投量能落入清淡。不过，仍有交易 员预期，在市场筹码偏向稳定之下，也不乏多头想趁年底来一波作帐行情，年底前台债小幅偏多可能性不低。 〞明年的发债量应该会比今年少，有人先进去布局。〞一位证券商交易员表示。 但也有交易员认为，虽然明年财政部对公债的需求较今年低，不过明日的发债计划只公布第一季的详情， 全年减发公债的利多倒也不一定会在明日的发债计划中显现。至于到年底以前，台债则可能跟着欧美债市交易 逐渐淡静，走出方向的可能性不高。 财政部预定明日午后公布明年首季的发债计划。去年财政部公布首季发债目标是2,150亿台币。 在发债计划的年期方面，目前各方的预期则有所不同。交易商指出，尽管财政部提出了发行三年期公债的 选项，但到最后是否真会发行、若要发行会减发那一年期的公债等等疑问，市场的解读都不尽相同。 〞有人觉得发债计划会是利多，但我觉得不一定是。〞一位票券商交易员认为。 财政部先前指出，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200 、6,650以及6,418.58亿台币。 交易员预估，下周五年券103/15殖利率区间料在1.10-1.12%，10年券103/13料在1.58-1.60%。 美国公债收益率周五持稳或下跌，因在股市等风险资产两日升势放缓后，投资人对公债的兴致重燃。[US/ NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/13 -1.30 1.5920 1.5863-1.5935 22.50 本周全球重要经济事件与数据包括： 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5920 5 103/15 1.1020 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)