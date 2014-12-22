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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:19 BJT

台湾债市：10年券殖利率随美债下跌，多头小幅布局发债计划利多

* 10年殖利率随美债收跌
    * 部分多头进场布局寄望发债计划有利多
    * 明日10年券103/13区间料在1.58-1.60%

    路透台北12月22日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一下跌。交易商指出，台债随着美
债殖利率走低，部分交易员寄望明日财政部的发债计划有望公布偏多讯息，因此进场小幅布局。
    
    交易商指出，时近欧美长假，市场逐渐走入休假模式，年底前不排除交投量能落入清淡。不过，仍有交易
员预期，在市场筹码偏向稳定之下，也不乏多头想趁年底来一波作帐行情，年底前台债小幅偏多可能性不低。
    
    〞明年的发债量应该会比今年少，有人先进去布局。〞一位证券商交易员表示。
    
    但也有交易员认为，虽然明年财政部对公债的需求较今年低，不过明日的发债计划只公布第一季的详情，
全年减发公债的利多倒也不一定会在明日的发债计划中显现。至于到年底以前，台债则可能跟着欧美债市交易
逐渐淡静，走出方向的可能性不高。
    
    财政部预定明日午后公布明年首季的发债计划。去年财政部公布首季发债目标是2,150亿台币。
    
    在发债计划的年期方面，目前各方的预期则有所不同。交易商指出，尽管财政部提出了发行三年期公债的
选项，但到最后是否真会发行、若要发行会减发那一年期的公债等等疑问，市场的解读都不尽相同。
    
    〞有人觉得发债计划会是利多，但我觉得不一定是。〞一位票券商交易员认为。    
    
    财政部先前指出，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200
、6,650以及6,418.58亿台币。 
    
    交易员预估，下周五年券103/15殖利率区间料在1.10-1.12%，10年券103/13料在1.58-1.60%。   
    
    美国公债收益率周五持稳或下跌，因在股市等风险资产两日升势放缓后，投资人对公债的兴致重燃。[US/
NCN]
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10    103/13                   -1.30     1.5920    1.5863-1.5935     22.50
 
    本周全球重要经济事件与数据包括：     
        
         30      103/16                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10      103/13                       1.5920
          5      103/15                       1.1020
          2       103/1                     没有成交
 (完)           

 (记者 高洁如；审校 曾祥进)
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